Circulação rodoviária no IC1 cortada devido a incêndio

A circulação rodoviária no Itinerário Complementar 1 (IC1) está cortada nos dois sentidos, desde as 17h00, devido ao incêndio que lavra na zona de Ermidas-Sado, no concelho de Santiago do Cacém, distrito de Setúbal, revelou fonte da GNR.

Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR indicou que o trânsito está cortado nos dois sentidos, ao quilómetro 613 do IC1, desde as 17h00, devido ao foco de incêndio que deflagrou pelas 16h40 na zona de vale da Eira, em Ermidas-Sado.

"A alternativa ainda é a autoestrada (A2), mas há outras estradas regionais que podem ser opções" para os automobilistas, disse a mesma fonte, cerca das 18h20.

Contactado pela agência Lusa, o comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral, Tiago Bugio, explicou que o foco eclodiu pelas 16h40 "na zona de Vale da Eira, entre Ermidas-Sado e Grândola", concelho vizinho.

"O incêndio está a queimar uma área de eucalipto, pinhal e mato", revelou.

Segundo o comandante, "estava prevista a ocorrência de trovoada seca" para aquela zona pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e, antes de o fogo ter deflagrado, "houve pessoas que identificaram vários trovões no local".

As operações de combate ao incêndio mobilizavam, às 17h55, 172 operacionais, apoiados por 51 veículos e seis meios aéreos, todos eles aviões.