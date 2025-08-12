Família resgatada de embarcação em chamas na Madeira

Uma família com quatro elementos foi resgatada esta terça-feira à tarde de uma embarcação que se incendiou e afundou em frente a Madalena do Mar, no concelho da Ponta do Sol, na ilha da Madeira, revelou a Autoridade Marítima Nacional.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) refere que o alerta para uma embarcação de recreio a arder na orla costeira da freguesia da Madalena do Mar, na zona oeste da ilha da Madeira, foi recebido às 16h39, tendo de imediato sido ativados tripulantes da Estação Salva-Vidas do Funchal, uma embarcação do SANAS MADEIRA (socorro a náufragos), elementos da Polícia Marítima do Funchal e da Proteção Civil da região autónoma.

Ao chegarem ao local, acrescenta a AMN, constataram que duas embarcações que estavam nas proximidades tinha resgatado as vítimas, uma família neelandesa composta por dois adultos e dois adolescentes, transportando-as para a marina da Calheta.

Na marina, as vítimas foram assistidas pela corporação de bombeiros da localidade e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR), tendo depois "abandonado o local pelos próprios meios".

"A embarcação acabou por afundar durante as operações de combate ao incêndio", lê-se na nota na AMN, que adianta ainda que a capitão do porto e comandante local da Polícia Marítima do Funchal coordenou a operação de resgate.