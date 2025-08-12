Homem de 30 anos salvo por populares na praia do Tonel

Um homem de nacionalidade alemã foi esta tarde resgatado do mar na praia do Tonel, no concelho de Odemira.

A vítima, de 30 anos, foi retirada das águas em paragem cardiorrespiratória e acabou por ser transportada pelo helicóptero do INEM para o hospital mais próximo.

Apesar de ter terem sido acionados meios da estação salva-vidas de Sines e da Polícia Marítima, o homem foi retirado do mar e assistido por populares que aplicaram manobras de reanimação com sucesso.

Por ser uma praia de difícil acesso este estrangeiro foi retirado por via marítima até ao porto das Barcas, onde foi levado de helicóptero.

Em comunicado, a Autoridade Marítima adianta que o alerta foi dado às 14h25 desta terça-feira e que no local também estiveram elementos dos Bombeiros Voluntários de Odemira.

A vítima teve de ser resgatada "após alegadamente ter entrado em dificuldades na água da praia".

"À chegada ao local constatou-se que a vítima tinha sido prontamente retirada da água e assistida no areal, através de manobras de reanimação realizadas por populares que se encontravam na praia, tendo sido possível reverter a situação", é dito.