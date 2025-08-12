Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 12 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Homem de 52 anos detido por agredir agente da PSP em Viseu

12 ago, 2025 - 15:25 • Lusa

suspeito, detido pelas 03h20, "desrespeitou a sinalização e percorreu a avenida interdita ao volante da sua viatura".

A+ / A-

Um homem de 52 anos foi detido na madrugada desta terça-feira na avenida da Europa, em Viseu, por agressão, resistência e coação sobre um agente de autoridade, revelou a PSP daquela cidade.

"A ocorrência teve lugar na avenida da Europa, no âmbito de uma operação de controlo de acessos, motivada pela interdição temporária da via por ocasião da 86.ª Volta a Portugal em Bicicleta, devidamente sinalizada com indicação de sentido proibido", informou.

Na nota de imprensa, o Comando Distrital de Viseu da Polícia de Segurança Pública (PSP) referiu que o suspeito, detido pelas 03h20, "desrespeitou a sinalização e percorreu a avenida interdita ao volante da sua viatura".

"Ao ser abordado por um polícia presente no local, o suspeito adotou um comportamento agressivo e arrancou de forma brusca, colocando em risco a integridade física do mesmo", relatou a PSP.

"Poucos minutos depois, [o homem] regressou ao local a pé, mantendo uma atitude hostil e, sem qualquer provocação, agrediu o agente com uma bofetada", acrescentou.

"Foi imediatamente detido" e "durante o processo de identificação, o suspeito voltou a agredir o polícia, demonstrando resistir inequivocamente à ação policial", indicou.

A Polícia realçou ainda que "a rápida e coordenada intervenção do polícia e do restante efetivo da PSP que acorreu ao local, permitiu controlar a situação de forma eficaz, garantindo a segurança e a ordem pública no local".

O homem de 52 anos de idade, detido pela prática dos crimes de agressão, resistência e coação sobre agente de autoridade, foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial de Viseu.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 12 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?