Homem de 52 anos detido por agredir agente da PSP em Viseu

Um homem de 52 anos foi detido na madrugada desta terça-feira na avenida da Europa, em Viseu, por agressão, resistência e coação sobre um agente de autoridade, revelou a PSP daquela cidade.

"A ocorrência teve lugar na avenida da Europa, no âmbito de uma operação de controlo de acessos, motivada pela interdição temporária da via por ocasião da 86.ª Volta a Portugal em Bicicleta, devidamente sinalizada com indicação de sentido proibido", informou.

Na nota de imprensa, o Comando Distrital de Viseu da Polícia de Segurança Pública (PSP) referiu que o suspeito, detido pelas 03h20, "desrespeitou a sinalização e percorreu a avenida interdita ao volante da sua viatura".

"Ao ser abordado por um polícia presente no local, o suspeito adotou um comportamento agressivo e arrancou de forma brusca, colocando em risco a integridade física do mesmo", relatou a PSP.

"Poucos minutos depois, [o homem] regressou ao local a pé, mantendo uma atitude hostil e, sem qualquer provocação, agrediu o agente com uma bofetada", acrescentou.

"Foi imediatamente detido" e "durante o processo de identificação, o suspeito voltou a agredir o polícia, demonstrando resistir inequivocamente à ação policial", indicou.

A Polícia realçou ainda que "a rápida e coordenada intervenção do polícia e do restante efetivo da PSP que acorreu ao local, permitiu controlar a situação de forma eficaz, garantindo a segurança e a ordem pública no local".

O homem de 52 anos de idade, detido pela prática dos crimes de agressão, resistência e coação sobre agente de autoridade, foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial de Viseu.