IGAS abre inquérito ao caso da grávida que deu à luz na rua

Vai ser aberto um inquérito ao caso da grávida que deu à luz na rua pela Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS). O caso, noticiado pelo Correio da Manhã, aconteceu esta segunda-feira de manhã no Carregado, no concelho de Alenquer.

"O procedimento foi já determinado pelo Inspetor-Geral das Atividades em Saúde para investigar os factos relativos à assistência prestada pela Linha SNS 24 e pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), no momento da ocorrência, bem como à assistência prestada pela Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo à grávida", refere o Ministério da Saúde num comunicado citado pela agência Lusa.

Ao Correio da Manhã, a mãe da grávida diz ter ligado para a linha de Saúde 24, mas o parto acabou por acontecer antes que chegasse a ambulância.

“Liguei para a linha da Saúde 24 para mandarem uma ambulância, mandaram-nos ir de carro, disseram que era melhor. Telefonei, então, para o 112 a pedir ajuda, mas demoraram imenso tempo a atender. Falaram em inglês, eu já não estava a perceber nada”, explicou Isabel Moreira.

As contrações intensificaram-se e os pais da grávida de 28 anos — que era seguida no Centro de Saúde de Alenquer — tiveram de lhe fazer o parto no passeio. “Quando percebemos, ela já estava com a menina quase de fora. Então fui eu e o pai que fizemos o parto.”

O INEM confirmou à Lusa que a Central 112 encaminhou a chamada de socorro, depois de ter sido atendida pelo CODU às 10h29. "Durante a triagem da situação, foi possível perceber que o parto já teria ocorrido", lê-se na resposta escrita.

O CODU ativou para o local uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Alenquer, às 10h33, e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Torres Vedras às 10h37, uma vez que a VMER de Vila Franca de Xira respondia a uma outra ocorrência.

A mãe e a bebé foram transportadas para o Hospital de Santarém, onde se encontram.