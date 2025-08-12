Incêndio da Covilhã dominado. Trancoso com duas frentes ativas, mas sem habitações em risco

O incêndio de Trancoso continua a ser o que mais preocupa os bombeiros. Nesta altura mantém duas frentes ativas, que estão a ser combatidas por quase 700 operacionais, apoiados por quatro meios aéreos.

À Renascença, o comandante sub-regional da Proteção Civil do Oeste, Carlos Silva, explica que o combate decorre favoravelmente numa destas frentes.

“Contra as nossas previsões que tínhamos no dia de ontem, este período da noite não foi tão favorável como gostaríamos. Mantemos ainda as duas frentes ativas, sendo que a frente que está junto à Aldeia Velha está a decorrer favoravelmente e esperemos que no decorrer da manhã a mesma fique resolvida”, adianta o responsável.

Já a outra frente de fogo, lavra numa zona sem acesso a meios terrestres, mas sem colocar habitações em risco.

Segundo o comandante Carlos Silva, esta frente esteve a arder toda a noite num local sem acessibilidade a meios terrestres e acabou por progredir cerca de 3 a 4 quilómetros em direção ao Sebedelhe da Serra.

O responsável diz que “esta frente ainda está afastada das habitações, dos aglomerados habitacionais” e que vão tentar agora nas primeiras horas da manhã, já com o apoio dos meios aéreos e com o mesmo a entrar numa zona com acessibilidade aos meios terrestres, “agarrar esta frente”.

Já na Covilhã, o incêndio foi dominado. A página da Proteção Civil da Internet coloca este fogo como estando em resolução. Mesmo assim, no terreno permanecem mais de 500 operacionais apoiados por três meios aéreos. Um incêndio que lavra desde a tarde de domingo.

Por sua vez, em Vila Real o combate ao incêndio que lavra na serra do Alvão evoluiu favoravelmente, mantendo-se hoje uma frente ativa em zona de declive acentuado e de falta de acessos, pelo que se espera pelo reforço de meios aéreos.

A informação foi avançada pelo segundo comandante sub-regional do Douro, José Requeijo, que pelas 8h00 disse que o combate ao fogo “evolui favoravelmente”, depois de na segunda-feira à tarde ter sofrido uma forte reativação.

O Governo renovou a situação de alerta no país até quarta-feira, dia 13 de agosto, devido ao risco de incêndio florestal.

A renovação da situação de alerta tem como base a continuação de temperaturas elevadas em todo o país para os próximos dias e a diminuição de ignições devido às proibições determinadas.

Entre as medidas em vigor estão a proibição de acesso, circulação e permanência no interior dos espaços florestais, de acordo com os Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios, bem como a realização de queimas e queimadas, ficando igualmente suspensas as autorizações emitidas para esse período.

A situação de alerta implica também a proibição de realização de trabalhos nos espaços florestais e rurais com o recurso a maquinaria e o uso de fogo de artifício e outros artefactos pirotécnicos. Neste caso, também as autorizações já emitidas ficam suspensas.

[notícia atualizada às 9h15 de 12 de agosto de 2025]

