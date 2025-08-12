Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 12 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

​Incêndio em Santiago do Cacém terá sido causado por trovoada

12 ago, 2025 - 22:45 • Ricardo Vieira

Fogo com três frentes ativas estava a ceder aos meios, pelas 22h15 desta terça-feira.

A+ / A-

O incêndio que deflagrou esta terça-feira de Santiago do Cacém está a ceder aos meios e terá sido provocado por uma trovoada.

A informação foi avançada aos jornalistas pelo comandante regional da Proteção Civil do Alentejo Litoral, Tiago Bugio.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Pelas 22h15, o incêndio que lavra em Santiago do Cacém tinha “três frentes ativas a ceder aos meios de combate”, adiantou a mesma fonte.

“Neste momento, as operações de combate estão a surtir efeito e as três frentes ativas já estão com muito menor intensidade e estamos a conseguir debelar este incêndio”, salientou.

Incêndios: Situação de alerta prolongada até sexta-feira

Incêndios: Situação de alerta prolongada até sexta-feira

A situação de alerta deveria terminar às 23h59 de (...)

O incêndio, que começou pelas 16h40, terá sido provocado por causas naturais, nomeadamente uma trovoada seca.

“O incêndio ocorreu devido a causas naturais, segundo os populares. Minutos antes da ocorrência, identificaram descargas elétricas. Foram visíveis os relâmpagos e audível esta trovoada seca”, explica o comandante Tiago Bugio.

No concelho de Santiago do Cacém, a primeira prioridade foi defender das chamas a localidade de Vale da Eira.

Em Azinheira de Barros foram feitas descargas aéreas com retardante para evitar a progressão do evento.

Temperaturas continuam a subir e surge a ameaça de chuva e trovoada

Temperaturas continuam a subir e surge a ameaça de chuva e trovoada

Doze distritos sob aviso laranja e mais de 130 con(...)

Os meios também foram posicionados para defender suiniculturas e outras propriedades agrícolas também foram defendidas.

A circulação no IC1 continua cortada nos dois sentidos. A alternativa é a A2.

Pelas 22h30, combatiam as chamas 364 operacionais, apoiados por 127 viaturas.

Entretanto, o Governo prolongou a situação de alerta até sexta-feira em Portugal continental, por causa das altas temperaturas e do risco de incêndio. A situação de alerta deveria terminar às 23h59 de quarta-feira, mas o Ministério da Administração Interna (MAI) decidiu estender a medida até às 23h59 de 15 de agosto.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 12 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?