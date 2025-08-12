​Incêndio em Santiago do Cacém terá sido causado por trovoada

12 ago, 2025 - 22:45 • Ricardo Vieira
O incêndio que deflagrou esta terça-feira de Santiago do Cacém está a ceder aos meios e terá sido provocado por uma trovoada.
A informação foi avançada aos jornalistas pelo comandante regional da Proteção Civil do Alentejo Litoral, Tiago Bugio.
Pelas 22h15, o incêndio que lavra em Santiago do Cacém tinha “três frentes ativas a ceder aos meios de combate”, adiantou a mesma fonte.
“Neste momento, as operações de combate estão a surtir efeito e as três frentes ativas já estão com muito menor intensidade e estamos a conseguir debelar este incêndio”, salientou.
A situação de alerta deveria terminar às 23h59 de
O incêndio, que começou pelas 16h40, terá sido provocado por causas naturais, nomeadamente uma trovoada seca.
“O incêndio ocorreu devido a causas naturais, segundo os populares. Minutos antes da ocorrência, identificaram descargas elétricas. Foram visíveis os relâmpagos e audível esta trovoada seca”, explica o comandante Tiago Bugio.
No concelho de Santiago do Cacém, a primeira prioridade foi defender das chamas a localidade de Vale da Eira.
Em Azinheira de Barros foram feitas descargas aéreas com retardante para evitar a progressão do evento.
Doze distritos sob aviso laranja e mais de 130 con
Os meios também foram posicionados para defender suiniculturas e outras propriedades agrícolas também foram defendidas.
A circulação no IC1 continua cortada nos dois sentidos. A alternativa é a A2.
Pelas 22h30, combatiam as chamas 364 operacionais, apoiados por 127 viaturas.
Entretanto, o Governo prolongou a situação de alerta até sexta-feira em Portugal continental, por causa das altas temperaturas e do risco de incêndio. A situação de alerta deveria terminar às 23h59 de quarta-feira, mas o Ministério da Administração Interna (MAI) decidiu estender a medida até às 23h59 de 15 de agosto.