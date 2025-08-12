Incêndios: Situação de alerta prolongada até sexta-feira

12 ago, 2025 - 18:57 • Ricardo Vieira
O Governo prolongou a situação de alerta até sexta-feira em Portugal continental, por causa das altas temperaturas e do risco de incêndio.
A situação de alerta deveria terminar às 23h59 de quarta-feira, mas o Ministério da Administração Interna (MAI) decidiu estender a medida até às 23h59 de 15 de agosto.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Todas as medidas de caráter excecional, outrora implementadas, serão mantidas durante este período.
A medida foi tomada "considerando, uma vez mais, as previsões meteorológicas para os próximos dias, que apontam
para um agravamento do risco de incêndios rurais", refere o MAI, em comunicado enviado à
Renascença.
"A vigência da situação de alerta, e as respetivas proibições, tem efetivamente contribuído para uma redução relativa das ignições", sublinha o gabinete da ministra Maria Lúcia Amaral.
Em causa o incêndio que lavra na zona de Ermidas-S(...)
O prolongamento da situação de alerta vai permitir manter um "dispositivo operacional reforçado" e o "reforço das ações de vigilância e fiscalização por parte da GNR, PSP e das Forças Armadas".
Em declarações em Faro, à margem de uma iniciativa do PRR, o primeiro-ministro sublinha que a situação de alerta "permite um reforço operacional" e "implica ações de maior fiscalização, vigilância e também algumas restrições" que Luís Montenegro espera que sejam respeitadas pelos portugueses.
Os termómetros podem ultrapassar os 40 graus esta (...)