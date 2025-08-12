Menu
Mulher detida por incêndio florestal em Lousada

12 ago, 2025 - 11:22 • Olímpia Mairos

A ignição “foi provocada com recurso a chama direta e algum lixo, para potenciar o desenvolvimento e teve uma rápida progressão”, indica a PJ.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve uma mulher “fortemente indiciada pela autoria de, pelo menos, um crime de incêndio florestal”, ocorrido no dia 2 de agosto, na localidade de Lousada.

Em comunicado, a PJ indica que a ignição “foi provocada com recurso a chama direta e algum lixo, para potenciar o desenvolvimento e teve uma rápida progressão, atendendo a que o índice de perigo de incêndio florestal era de Muito Elevado naquela área, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera”.

“O incêndio em causa, criou perigo para uma mancha florestal significativa, bem como para vários edificados, essencialmente residências existentes na orla da mancha florestal, só não tendo maior repercussão, pelo precoce deteção e célere combate desenvolvido por populares e bombeiros”, acrescenta a nota.

Segundo a PJ, a detida, de 46 anos, não tem antecedentes criminais e vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

