Pacote com cocaína encontrado em ação de limpeza nas Ilhas Selvagens

Um pacote com um quilograma de cocaína foi recolhido durante uma operação de limpeza na ilha Selvagem Pequena, na Madeira, na qual participou o navio Zaire, da Marinha Portuguesa.

Segundo um comunicado da Marinha, hoje divulgado, aquele navio efetuou uma operação de limpeza na ilha Selvagem Pequena, durante a qual recolheu 211 quilogramas de resíduos, entre os quais um pacote com um quilograma de cocaína.

A Marinha adianta que a ação decorreu na segunda-feira, no âmbito do projeto ambiental "Free Litter", que é promovido pela direção regional do Ambiente e Mar da Região Autónoma da Madeira.

A operação abrangeu cerca de 80 metros da linha costeira e visou contribuir "para a preservação dos ecossistemas das Ilhas Selvagens e para o combate à poluição marinha", tendo os resíduos sido desembarcados no Porto do Funchal.

"No decorrer desta operação, foi identificado um pacote suspeito entre os resíduos recolhidos, com cerca de um quilo e envolto em várias camadas de plástico", lê-se no documento.

Esta autoridade acrescenta que este objeto foi transferido para o comando local da Polícia da Marítima e, "após inspeção preliminar e teste rápido, foi detetada a presença de cocaína", tendo sido desencadeadas as diligências junto do Ministério Público e da Polícia Judiciária para investigação.

Também refere que esta iniciativa está integrada no programa regional de monitorização de lixo marinho em praias da Madeira, que está em vigor desde 2019, inserido no "esforço contínuo de proteção da biodiversidade e de redução do lixo através de abordagens inovadoras".

No comunicado, a Marinha e a Autoridade Marítima Nacional "reafirmam o seu compromisso com a proteção e preservação do meio marinho, a segurança, a legalidade e a proteção dos espaços marítimos sob soberania ou jurisdição nacional, colaborando plenamente com as autoridades (...) na investigação em curso".

As Ilhas Selvagens são o território português mais a sul, estando localizadas a sudeste da ilha da Madeira.