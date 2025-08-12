PJ detém suspeito de seis incêndios em Pinhel

12 ago, 2025 - 10:43 • Olímpia Mairos
A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em Pinhel, um homem por suspeita da autoria de seis crimes de incêndio florestal, cometidos entre os dias 16 de julho e 9 de agosto, em diferentes locais daquele concelho.
Em comunicado, a PJ esclarece que o detido, com 58 anos, “justificou os seus atos com problemas de alcoolismo e do foro mental, adiantando que ateou os incêndios sempre com chama direta, utilizando um isqueiro e álcool etílico”.
O suspeito será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.