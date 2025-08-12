Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 12 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

PJ detém suspeito de seis incêndios em Pinhel

12 ago, 2025 - 10:43 • Olímpia Mairos

O detido, com 58 anos, justificou os seus atos com problemas de alcoolismo e do foro mental, adiantando que ateou os incêndios sempre com chama direta, utilizando um isqueiro e álcool etílico.

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em Pinhel, um homem por suspeita da autoria de seis crimes de incêndio florestal, cometidos entre os dias 16 de julho e 9 de agosto, em diferentes locais daquele concelho.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em comunicado, a PJ esclarece que o detido, com 58 anos, “justificou os seus atos com problemas de alcoolismo e do foro mental, adiantando que ateou os incêndios sempre com chama direta, utilizando um isqueiro e álcool etílico”.

O suspeito será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 12 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?