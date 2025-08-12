Plano para limpar um milhão de hectares de floresta atinge menos de metade da meta

O Plano Nacional de Ação (PNA) para reduzir a destruição provocada pelos fogos florestais tinha entre as suas metas a gestão de combustível de um milhão de hectares de floresta portuguesa entre 2020 e 2024, mas os objetivos definidos não foram concretizados.

De acordo com o jornal Público, cumpriu-se menos de metade do Programa Nacional de Ação para reduzir a destruição pelos incêndios.

O plano determinava que, entre 2020 e 2024, a gestão de combustível florestal chegasse a um milhão de hectares. Só que, no final do ano passado, apenas 400 mil hectares tinham sido abrangidos por operações de limpeza de mato.

Segundo a publicação, o PNA, que determina as metas e prioridades do Sistema Integrado de Gestão de Fogos Rurais - uma rede de instituições ligadas à prevenção e ao combate dos incêndios na floresta - considera que os índices de cumprimento dos 98 objetivos traçados até 2030 atingiram no ano passado os 56%.

Já os especialistas que acompanham o sector são mais prudentes na avaliação e avisam que se o plano não acelerar, a meta de conter a área ardida em 600 mil hectares em dez anos vai falhar.