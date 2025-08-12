Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 12 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Porto e Norte esperam mais de oito milhões de turistas em 2025

12 ago, 2025 - 07:00 • Hugo Monteiro

À entrada da segunda quinzena de agosto, o Turismo do Porto e Norte diz que mais de oito milhões de turistas deverão passar na região até ao final do ano. Mesmo assim, o presidente da entidade recusa a ideia de que há excesso de turistas.

A+ / A-

O presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, Luís Pedro Martins, antecipa que, até ao final de 2025, a região irá “ultrapassar a fasquia dos oito milhões de turistas”, um “aumento de 5%” face ao ano anterior.

O responsável diz à Renascença ser este um resultado “excelente”, com a região “a crescer acima da média nacional” e com a Organização Mundial de Turismo “a recomendar sempre um aumento entre 3% e 4%”.

Mesmo com estes números, Luís Pedro Martins recusa a tese de que há excesso de turistas na região. “Nós temos, em Agosto, uma ou duas semanas nas quais temos, nomeadamente no centro histórico do Porto, alguma pressão turística, mas não passa desses dias”, garante.

"Fazer disso a ideia de uma região ou do que acontece o ano inteiro é um erro colossal”, sentencia o presidente do Turismo do Porto e Norte.

“Não defendo a ideia de que há excesso de turismo”, reforça Martins, com a ressalva de que, “no Porto, no centro histórico, numa ou noutra semana no mês de Agosto isso acontece”.

Nestas declarações à Renascença, o presidente do Turismo do Porto e Norte destaca ainda que “o aeroporto Francisco Sá Carneiro continua a crescer”, atualmente com “110 rotas a ser operadas por cerca de 33 companhias” e a contribuir para uma mudança, “que, se calhar, ainda não será muito percebida pelo público em geral, mas que interessa continuar a trabalhar, que é a de trazer cada vez mais mercados de alto rendimento ou os chamados mercados de longa distância, como o norte-americano, o canadiano, o brasileiro e, agora, também os da Ásia e Pacífico”.

Este quadro começa a alterar “o perfil do turista na região”. Começa a ser um “turista que vem para mais dias, que vai deixar mais à economia local, que é também mais interessado em sair das grandes cidades e em contactar com o património cultural com a vastíssima natureza” da região.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 12 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?