SNS 24: "Erro humano" no atendimento de grávida que deu à luz na rua

A SPMS lamenta o caso e "reafirma o seu empenho e compromisso na melhoria contínua dos serviços prestados pela Linha SNS 24".

"De acordo com averiguação preliminar solicitada pela SPMS ao operador privado da Linha SNS 24, existiu um erro humano na aplicação do algoritmo de triagem e no encaminhamento , levando a que a chamada não tivesse sido transferida para o INEM – Instituto Nacional de Emergência Médica", indica a nota.

A conclusão consta de um relatório preliminar foi divulgado pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), em comunicado enviado à Renascença .

Foi detetado um "erro humano" no atendimento da Linha SNS 24 no caso da grávida que deu à luz numa rua do Carregado, no distrito de Lisboa.

O caso acontecei na segunda-feira. O comunicado do SPMS adianta que a utente telefonou para a "Linha SNS Grávida", às 10h16, de 11 de agosto, e que "a chamada foi atendida, por um enfermeiro, no espaço de 17 segundos".

O processo de triagem durou cerca de 4 minutos, tendo a grávida sido encaminhada para o Serviço de Urgência Obstétrico disponível, que na altura era o Hospital Beatriz Ângelo – Loures, detalham os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde.

“Acho que chegou o momento de dizer 'Basta'"



Em declarações à Renascença antes de serem conhecido relatório preliminar, o presidente da comissão criada para a reorganização das urgências de obstetrícia, Alberto Caldas Afonso, responsabilizava a Linha SNS24 pelo caso da grávida que teve o bebé na rua.

“Neste caso em concreto, para mim – a ser verdade a informação que tenho - há claramente uma má orientação por parte da Linha SNS 24”, afirmou em declarações à Renascença.

Alberto Caldas Afonso explica que a triagem feita pela Linha SNS 24 é essencial para garantir uma resposta segura e eficaz às grávidas e recém-nascidos.

“A linha tem que responder em tempo útil, a linha tem que interpretar claramente os algoritmos e, assim sendo feito, nós somos capazes de dar uma resposta eficaz e segura. Infelizmente, aquilo que me parece é que isso não está a acontecer”, continuou.

Do seu ponto de vista, “as pessoas que têm responsabilidades diretas da linha não estão a fazer o seu papel”.

“Eu acho que chegou o momento de dizer 'Basta'! Quem tem as responsabilidades da linha SNS 24 não está à altura. É a leitura que eu faço sobre isto”, concluiu.

"Mandaram-nos ir de carro"



Ao jornal Correio da Manhã, a mãe da grávida diz ter ligado para a linha de Saúde 24, mas o parto acabou por acontecer antes que chegasse a ambulância.

“Liguei para a linha da Saúde 24 para mandarem uma ambulância, mandaram-nos ir de carro, disseram que era melhor. Telefonei, então, para o 112 a pedir ajuda, mas demoraram imenso tempo a atender. Falaram em inglês, eu já não estava a perceber nada”, explicou Isabel Moreira.

As contrações intensificaram-se e os pais da grávida de 28 anos — que era seguida no Centro de Saúde de Alenquer — tiveram de lhe fazer o parto no passeio. “Quando percebemos, ela já estava com a menina quase de fora. Então fui eu e o pai que fizemos o parto.”

