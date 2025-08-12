Menu
Suspeito de crimes sexuais contra crianças em Rio de Mouro fica em prisão preventiva

12 ago, 2025 - 10:34 • Olímpia Mairos

Os alegados crimes ocorreram no passado dia 7 de agosto, na residência do suspeito, após este ter atraído as vítimas, com idades entre os 4 e os 11 anos, até sua casa sob o pretexto de brincarem com o seu cão.

Um homem de 49 anos, suspeito da prática de crimes de abuso sexual de crianças e de pornografia de menores, em Rio de Mouro, ficou em prisão preventiva.

De acordo com a Polícia Judiciária (PJ), que deteve o suspeito, os crimes “ocorreram no passado dia 7 de agosto, na residência do suspeito, em Rio de Mouro, Sintra, após este ter atraído as vítimas, com idades entre os 4 e os 11 anos, até sua casa sob o pretexto de brincarem com o seu cão”.

“As vítimas, três das quais com nacionalidade estrangeira, foram abordadas pelo agressor quando se encontravam a brincar na rua, junto ao prédio onde residem”, indica a PJ, explicando que “após acederem à residência do suspeito foram sujeitas a atos sexuais de relevo, tendo este ainda fotografado as mesmas nas suas partes íntimas”.

Segundo a PJ, duas das crianças conseguiram sair da casa do suspeito alertando os pais e referindo que as outras duas crianças ainda se encontravam na residência do suspeito.

Ainda de acordo com a polícia de investigação criminal, a PSP foi chamada ao local devido a altercações entre os pais das menores e o agressor, ativando de imediato a PJ, dado a natureza dos crimes em causa.

O suspeito, que já encontrava referenciado em inquéritos anteriores pela prática de factos de natureza semelhante contra menores, foi presente a primeiro interrogatório judicial tendo-lhe sido aplicada a medida de prisão preventiva.

