Temperaturas continuam a subir e surge a ameaça de chuva e trovoada

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta terça-feira tempo quente, com céu pouco nublado, aumentando de nebulosidade nas regiões Norte, Centro, e Alentejo, com condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros e trovoadas, dispersos, a partir do final da manhã, em especial no interior e em zonas montanhosas.

O vento deverá soprar fraco, temporariamente fraco a moderado a partir da tarde no litoral oeste, onde predomina de noroeste, e nas terras altas do Norte e Centro, onde será do quadrante oeste.

As previsões apontam também para poeiras em suspensão e pequena subida da temperatura mínima e pequena subida da temperatura máxima no litoral Norte e Centro.

As temperaturas mínimas devem oscilar entre os 16º C, em Leiria, e os 25ºC, em Faro, e as máximas entre os 27ºC, em Braga, e os 44ºC, em Beja.

Doze distritos sob aviso laranja por causa do calor

Os distritos de Bragança, Évora, Guarda, Beja, Castelo Branco e Portalegre estão sob aviso laranja, o segundo mais grave, devido à "persistência de valores muito elevados da temperatura máxima", que vai permanecer até às 18h00 de quinta-feira.

Já os distritos de Viseu e Vila Real passam a amarelo a partir das 18h00 de terça-feira, regressando ao aviso laranja entre as 6h00 e 18h00 de quinta-feira, referiu o IPMA em comunicado.

O aviso laranja para Faro, Setúbal, Santarém e Lisboa termina às 18h00 de terça-feira, passando estes distritos a aviso amarelo até às 18h00 de quinta-feira.

Porto, Viana do Castelo e Braga estão sob aviso amarelo até às 18h00 de quinta-feira, enquanto em Coimbra, Aveiro e Leiria o aviso vigora até às 18h00 de terça-feira e entre as 06h00 e 18h00 de quinta-feira.

Mais de 130 concelhos do interior Norte e Centro e Algarve em risco máximo

O IPMA colocou mais de 130 concelhos do interior Norte e Centro do país e da região do Algarve e um no Alentejo em risco máximo de incêndio rural.

Estão sob risco máximo de incêndio todos os concelhos dos distritos de Bragança, Guarda, Viseu e Castelo Branco e a maioria dos de Vila Real e Faro.

Já em risco máximo estão dezenas de outros municípios dos distritos de Portalegre, Santarém, Coimbra, Leiria, Aveiro, Porto, Braga e Viana do Castelo, além do concelho de Almodôvar, em Beja.

Em risco muito elevado estão cerca de 50 municípios nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Portalegre, Beja e Faro.

Em risco elevado está quase toda a região do Alentejo e cerca de 30 municípios nos distritos de Faro, Setúbal, Lisboa, Santarém, Portalegre, Leiria, Braga e Vian