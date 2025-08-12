Menu
  • 12 ago, 2025
Violência Doméstica. Homem resiste a detenção e agride polícia na Marinha Grande

12 ago, 2025 - 17:32 • Lusa

Depois de detido, já na esquadra da PSP da Marinha Grande, o agressor partiu a vidraça e danificou a pintura da porta do quarto de detenção e autoclismo.

Um homem de 32 anos agrediu um polícia na Marinha Grande, no distrito de Leiria, numa ocorrência de violência doméstica, e, depois de detido, provocou estragos na cela daquela esquadra da PSP.

Em comunicado, o Comando Distrital explicou que os dois agentes de uma patrulha que tomou conta de um caso de violência doméstica foram ameaçados e agredidos, tendo um deles sido assistido no Hospital de Santo André, de Leiria.

"O suspeito, aquando da intervenção policial, encetou fuga, tendo reagido com violência quando foi intercetado, com ameaças e ofensas à integridade física aos polícias", refere a nota.

Depois de detido, já na esquadra da PSP da Marinha Grande, o agressor partiu a vidraça e danificou a pintura da porta do quarto de detenção e autoclismo.

No seguimento da ocorrência, a vítima de violência doméstica, de 28 anos de idade, companheira do detido, apresentou queixa por violência física e psicológica contra si e por violência psicológica contra os filhos de ambos, de 5 e 1 anos de idade.

O suspeito tem antecedentes criminais por ofensas à integridade física, violência doméstica contra a companheira, ameaças e tráfico de estupefaciente.

Presente à autoridade judiciária, foi-lhe aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência.

