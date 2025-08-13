Chamas do fogo em Trancoso ameaçam aldeia de Fornos de Algodres

A aldeia de Queiriz, no concelho de Fornos de Algodres, está, esta quarta-feira, a viver uma "situação complicada" devido ao incêndio rural que lavra desde sábado no concelho vizinho de Trancoso.

"O fogo está junto à povoação e a situação está complicada, com bombeiros e população a fazerem a proteção das casas", segundo Carlos Silva, comandante operacional do Oeste, que está no posto de comando.

Esta frente progrediu com intensidade durante a manhã, vinda de Aldeia Nova, no concelho de Trancoso, tendo passado por localidades como Casal do Monte e Aveleiros.

"Não há registo de casas afetadas, apenas quintais, pastos e um povoamento florestal que ardidos", acrescentou o comandante operacional.

Carlos Silva adiantou que os meios no terreno podem vir a beneficiar da ajuda do vento.

"Houve uma rotação do vento para oeste, o que nos prejudicou no início e pode ajudar agora, se se mantiver neste quadrante, pois poderá levar o incêndio para uma área que já ardeu", explicou o comandante Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Oeste.

O oficial indicou que ainda não houve necessidade de evacuar a população de Queiriz, encontrando-se no local elementos da GNR, INEM e proteção civil municipal de Fornos de Algodres, também no distrito da Guarda.

Quanto ao reforço de meios, Carlos Silva admitiu que neste momento não é possível devido ao número de ocorrências ativas no país.

Estão no terreno 521 operacionais, apoiados por 169 veículos e cinco meios aéreos, segundo o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O fogo teve início no sábado, em Freches, no concelho de Trancoso, e já terá consumido cerca de 12 mil hectares e afetado 11 das 21 freguesias daquele município do distrito da Guarda, segundo o presidente da Câmara, Amílcar Salvador.