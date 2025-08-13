Colisão entre dois ligeiros provoca 11 feridos em Loulé

Onze pessoas ficaram esta quarta-feira feridas em resultado de uma colisão entre dois veículos ligeiros na zona da Campina de Cima, no concelho de Loulé, estando as vítimas ainda em avaliação médica, disse fonte da Proteção Civil.

De acordo com o Comando Regional de Faro da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o acidente ocorreu na Estrada Nacional 270, pelas 12h00.

Segundo a mesma fonte, "a gravidade dos feridos ainda está em avaliação pela equipa médica" do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

O embate entre as duas viaturas originou o condicionamento do trânsito naquela via rodoviária de ligação à cidade de Loulé.

As causas que originaram o acidente são desconhecidas e vão ser apuradas pelas autoridades policiais, referiu.

De acordo com a página da Proteção Civil, às 13h30 estavam nas operações envolvidos 24 elementos dos bombeiros, INEM e Guarda Nacional Republicana, com o apoio de 11 viaturas.