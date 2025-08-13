Dois acidentes em passagens de nível fazem um morto e dois feridos

13 ago, 2025 - 23:56 • Ricardo Vieira, com Lusa
Dois acidentes registados esta quarta-feira em passagens de nível nas linhas do Oeste e do Algarve fizeram um morto e dois feridos.
O primeiro desastre aconteceu pelas 15h00, quando um comboio e um veículo ligeiro de mercadorias chocaram na Linha do Oeste.
O acidente, que aconteceu na passagem de nível automatizada ao quilómetro 175,976, entre Louriçal (Pombal) e Monte Real (Leiria), provocou a morte ao condutor do ligeiro, de 83 anos.
A circulação na Linha do Oeste esteve cortada durante várias horas e foi retomada pelas 19h30.
O vereador da Câmara de Leiria Luís Lopes, que tem o pelouro da Proteção Civil, esclareceu que no comboio seguiam 20 passageiros e quatro tripulantes.
Foi contactado o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários e ao local deslocaram elementos do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação do Destacamento de Trânsito de Leiria.
O segundo acidente desta quarta-feira aconteceu, pelas 19h30, numa passagem de nível da Linha do Algarve, junto a Poço Barreto, no concelho de Silves.
O acidente provocou dois feridos entre os ocupantes do automóvel e outra pessoa foi assistida.
Os dois feridos foram transportados para o Hospital de Portimão, referiu à Lusa fonte do Comando Sub-regional do Algarve.
A circulação entre as estações de Alcantarilha e de Silves esteve cortada durante várias horas.
No final do ano passado existiam em Portugal 785 passagens de nível e 471 possuíam proteção ativa, segundo as Infraestruturas de Portugal (IP).
Durante o ano de 2024, "ocorreram 22 acidentes (19 colisões e três colhidas), dos quais resultaram quatro vítimas mortais em contraponto com os 156 acidentes registados em 1999, que originaram 38 mortos - um decréscimo de 86% na sinistralidade e de 89% nas vítimas mortais", indica a IP.