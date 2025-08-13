Faltaram a exames com apoio de diretora e acabaram chumbadas. O que se passou?

Oito alunas da Escola Secundária de Ponte de Lima foram surpreendidas, em janeiro, durante o 12.º ano, com uma informação: tinham sido reprovadas em duas disciplinas do 11.º ano por terem faltado ao exame nacional no ano anterior. Todas foram a tempo de fazer os exames este ano, mas quatro chumbaram na 1.ª e 2.ª fase, não podendo candidatar-se ao Ensino Superior.

A surpresa explica-se porque, no ano anterior, tinham sido informadas pela diretora de turma que podiam faltar ao exame se não precisassem do mesmo para a candidatura e tivessem nota interna positiva, segundo que foi relevado pelos pais ao jornal Público.

O caso está agora nas mãos da Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC), depois de o Júri Nacional de Exames (JNE) confirmar a reprovação das alunas nas disciplinas em que faltaram ao exame.

O que se passou?

Em 2024, quatro alunas do 11.º ano na Escola Secundária de Ponte de Lima faltaram ao exame de História da Cultura e das Artes (e foram ao de Geometria Descritiva), e outras quatro alunas faltaram ao exame de Geometria Descritiva (indo ao de História da Cultura e das Artes).

De acordo com o Público, que cita a familiar de uma das jovens e causa (e porta-voz dos encarregados de educação), quando as jovens viram a indicação “faltou” nas pautas dos exames, pensaram que isso era apenas “descritivo das suas ausências”. Isto porque estavam “convencidas de que tinham seguido corretamente os procedimentos”, disse Mariana Velho ao Público.

Contudo, no final de janeiro de 2025, já com as jovens a frequentar o segundo período do 12.º ano, e com os exames nacionais de Português e de Desenho no horizonte, chegou a informação, pela secretaria da escola, de que “estavam reprovadas” nas disciplinas em que faltaram ao exame.

Não fizeram os exames em 2025?

A informação chegou a tempo de as oito alunas se inscreverem nos exames de 2025 de História da Cultura e das Artes e de Geometria Descritiva.

As alunas que realizaram o exame de História da Cultura e das Artes tiveram nota positiva na prova, e puderam candidatar-se ao Ensino Superior.

Já as alunas que faltaram ao exame de Geometria Descritiva em 2024 tiveram nota negativa tanto na 1.ª como na 2.ª fase. Ficaram, assim, com a disciplina por concluir.

Porque faltaram as alunas aos exames?

Segundo indicou Mariana Velho ao Público, as jovens não se sentiam “preparadas” para fazer exames além dos necessários para a candidatura ao ensino superior.

Assim, decidiram perguntar à diretora de turma o que fazer. “Olá, professora, boa tarde. Estou com uma dúvida em relação aos exames”, começa uma mensagem de uma aluna na plataforma Microsoft Teams, citada pelo Público: “Se eu preenchi ‘sim’ para aprovação na disciplina de Geometria Descritiva e se achar que não preciso mais de fazer o exame, porque não vai ser necessário como prova de ingresso, eu posso faltar?”