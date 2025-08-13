"Fictícia e enganosa". Missão Escola Pública exige fim da campanha Ser Professor

A Missão Escola Pública exige o cancelamento da campanha Ser Professor, lançada pelo Ministério da Educação. Num comunicado dirigido ao ministro da Educação, Fernando Alexandre, a MEP diz que a campanha, inserida no plano "+ Aulas + Sucesso", tem provocado "uma onda de indignação explícita entre docentes, que a consideram desrespeitosa, enganosa e dispendiosa para os contribuintes".

A campanha Ser Professor foi lançada pelo Ministério da Educação com o objetivo de atrair novos docentes. Segundo a Direção Geral da Administração Escolar, a medida promove mais apoios, procura uma gestão mais eficiente e atrair mais docentes para as escolas públicas.

A Missão Escola Pública faz referência ao descontentamento dos professores em comentários na rede social Facebook, onde a DGAE, na sua página oficial, divulga esta e outras iniciativas. Com base nas declarações dos diversos docentes, a Missão Escola Pública conclui que "a campanha é percecionada como uma operação de cosmética política, que não resolve os problemas estruturais da profissão".

"Seduzir possíveis candidatos com uma imagem irreal das condições de trabalho, ocultando a realidade vivida por quem está há anos no sistema" é a acusação que a MEP aponta ao programa, que oculta "vínculos precários" e "salários baixos" dos docentes.

A Missão Escola Pública defende que o Governo deveria "canalizar os recursos para a valorização salarial e a melhoria efetiva das condições laborais", e que com a campanha Ser Professor continua a "perpetuar a desvalorização dos professores e a mascarar, através de marketing, problemas profundos e conhecidos de todos".