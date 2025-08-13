Homem detido por suspeita de abuso sexual de menor em Vila do Conde

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Norte, deteve um homem suspeito de abusar sexualmente, entre fevereiro e maio deste ano, uma menor de 13 anos, em Vila do Conde, distrito do Porto, informou esta quarta-feira a força policial.

Em comunicado, a PJ explicou que o suspeito e a vítima se conheceram através de uma rede social e que, durante o período referido, terão mantido vários encontros nos quais ocorreram "atos sexuais de relevo".

A investigação teve início após vizinhos da menor comunicarem à GNR terem visto, por diversas vezes, o homem nas imediações da residência de um familiar da vítima.

O suspeito acabou por ser abordado e identificado pelos militares quando se encontrava no local, alegando estar "à espera da namorada".

Perante os "fortes indícios de crimes de natureza sexual", a GNR acionou a PJ, que desenvolveu várias diligências de investigação e reuniu prova suficiente para efetuar a detenção, em cumprimento de mandado emitido pelas autoridades judiciais.

O homem, que não tem antecedentes criminais, foi presente a primeiro interrogatório no Tribunal de Instrução Criminal de Matosinhos, no âmbito de inquérito dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Vila do Conde.

Ficou sujeito às medidas de coação de proibição de contacto e aproximação da vítima num raio de 200 metros, bem como a apresentações semanais às autoridades.