Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 13 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

País

Incêndio de Sátão tem três frentes ativas e há três aldeias na linha de fogo

13 ago, 2025 - 15:35 • Lusa

Pelas 15h30, combatiam este incêndio 247 operacionais apoiados por 78 veículos e seis meios aéreos.

A+ / A-

Três frentes ativas consomem mato e pinhal num incêndio que começou esta madrugada em Sátão, num combate difícil que tem três localidades numa das linhas de fogo, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

"O incêndio está a arder com bastante intensidade e está com três frentes ativas, numa zona de mato e pinhal", disse à agência Lusa, cerca das 14h30, o segundo comandante do Comando Sub-regional Viseu Dão Lafões.

Várias aldeias evacuadas nos concelhos de Arganil e de Fornos de Algodres

Incêndios

Várias aldeias evacuadas nos concelhos de Arganil e de Fornos de Algodres

Aldeia do Queiriz e Piódão estão ameaçadas pelas c(...)

João Cardoso adiantou que aldeias em risco "não [há], mas na linha de fogo, de uma das frentes, estão as localidades de Aldeia Nova, Carrasqueira e Outeiro de Cima", na freguesia de Ferreira de Aves, concelho de Sátão, distrito de Viseu.

O alerta para este incêndio foi dado pela 1h03 desta quarta-feira, em Vila Boa, Ferreira de Aves, Sátão.

Pelas 15h30, combatiam este incêndio 247 operacionais apoiados por 78 veículos e seis meios aéreos, segundo a página oficial da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 13 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?