Incêndio de Sátão tem três frentes ativas e há três aldeias na linha de fogo

13 ago, 2025 - 15:35 • Lusa
Três frentes ativas consomem mato e pinhal num incêndio que começou esta madrugada em Sátão, num combate difícil que tem três localidades numa das linhas de fogo, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.
"O incêndio está a arder com bastante intensidade e está com três frentes ativas, numa zona de mato e pinhal", disse à agência Lusa, cerca das 14h30, o segundo comandante do Comando Sub-regional Viseu Dão Lafões.
João Cardoso adiantou que aldeias em risco "não [há], mas na linha de fogo, de uma das frentes, estão as localidades de Aldeia Nova, Carrasqueira e Outeiro de Cima", na freguesia de Ferreira de Aves, concelho de Sátão, distrito de Viseu.
O alerta para este incêndio foi dado pela 1h03 desta quarta-feira, em Vila Boa, Ferreira de Aves, Sátão.
Pelas 15h30, combatiam este incêndio 247 operacionais apoiados por 78 veículos e seis meios aéreos, segundo a página oficial da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).