Incêndio dominado em Vila Real ao fim de 12 dias, 2.200 operacionais combatem 8 fogos

O grande incêndio que lavra desde 2 de agosto na serra do Alvão, em Vila Real, foi novamente dado como dominado esta quarta-feira, ao fim de 12 dias. A informação consta do site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O fogo, que deflagrou na freguesia de Sirarelhos, está a mobilizar 387 operacionais e 132 viaturas. O incêndio queimou cerca de 5.500 hectares na serra do Alvão, incluindo cerca de 1.500 hectares no Parque Natural do Alvão (PNA), adiantou esta quarta-feira fonte da Proteção Civil. O alerta para o fogo foi dado às 23h45 do dia 2 de agosto, em Vila Real, passou para Mondim de Basto, esteve em conclusão e, depois, sofreu duas reativações.

Fonte da Proteção Civil disse à agência Lusa que, numa primeira estimativa, este fogo já queimou, ao longo destes 12 dias, cerca de 5.500 hectares, nos dois concelhos, incluindo à volta de 1.500 hectares de área inserida no PNA. O PNA tem 7.220 hectares de área total. Nestes 12 dias, o fogo percorreu cerca de 14 quilómetros entre Mascoselo, limite com o concelho de Mondim de Basto, e a Samardã, no lado aposto e que faz fronteira com Vila Pouca de Aguiar. Pelo meio passou, com maior ou menor proximidade, por 28 aldeias e uma vila, Lordelo, localizadas na serra do Alvão.

