Incêndios. Arganil ativa plano de emergência, uma frente dominada em Trancoso

[notícia atualizada às 10h30]

Uma reativação numa das frentes de fogo do incêndio de Trancoso agravou a situação no concelho esta quarta-feira. Pelas 9h00, o trabalho dos bombeiros estava a conseguir desviar as chamas de várias aldeias.

Pelas 10h00, o incêndio obrigava ao destacamento de 520 bombeiros, apoiados por 180 viaturas e dois meios aéreos. As chamas passaram, durante a noite, as fronteiras do concelho, e estão nas proximidades de várias aldeias no concelho de Fornos de Algodres.

"Infelizmente, durante a noite as coisas complicaram. Nós tínhamos o incêndio praticamente em resolução, tivemos uma reativação no flanco esquerdo, junto à aldeia nova, a mesma dirigiu-se em direção à aldeia de Queiriz e Casal do Monte, conseguimos atempadamente colocar bombeiros e sapadores florestais a fazer uma defesa desses aglomerados habitacionais e agora estamos a desviar o incêndio por forma a que aos poucos consigamos encostar o mesmo à zona queimada", afirmou Carlos Silva, comandante sub-regional do Oeste.

Contudo, a Renascença apurou que não há nenhuma evacuação em curso devido a este incêndio, e que a outra frente de fogo está dominada.

O presidente da União das Freguesias de Sobral Pichorro e Fuinhas, a localidade de Fornos de Algodres mais próxima do concelho de Trancoso, disse pouco antes das 8h à Renascença que “a situação está difícil”.

Arganil ativa plano de emergência

Em Arganil, a autarquia decidiu ativar o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil, devido às chamas do incêndio de Piódão. Há mais de 400 bombeiros a combater as chamas, apoiados por 115 veículos e 10 meios aéreos (às 10h30).

"Estamos, com as forças de segurança, e particularmente com o comando sub-regional, a acompanhar a evolução do incêndio em permanência para se antecipar qualquer decisão mais exigente que seja necessária e eventualmente alguma evacuação", afirmou à Renascença o autarca de Arganil, Luís Paulo Costa, sublinhando que há "algumas estradas encerradas, mas é um trabalho que é de regularidade e de permanência e as decisões são tomadas minuto a minuto, porque tem que ver com a evolução do incêndio"

A aldeia de Piódão é a que mais preocupa as autoridades. O vento e as características acidentadas do terreno são as principais dificuldades, depois de uma madrugada em que o fogo de propagou por várias zonas do concelho de Arganil.



Incêndio de Vila Real continua a lavrar

Já em Vila Real, o incêndio continua a lavrar há 11 dias e já depois de dois reacendimentos. Há 426 bombeiros no combate às chamas, apoiados por quase 143 veículos e dois meios aéreos (pelas 10h30).

Uma pessoa foi detida pela GNR por estar, alegadamente, a tentar fazer contrafogo. O comandante das operações da Proteção Civil no terreno, David Lobato, afirmou à Renascença que, pelas 10h, as frentes de fogo estavam a ceder aos meios.

"Uma grande maioria do perímetro já está em consolidação e em rescaldo, mas há uma das pontas, devido à orografia e também às condições meteorológicas que já se começam a fazer sentir, e ainda não conseguimos estabelecer o perímetro", explicou o responsável.

Em Tabuaço, há uma nova frente a arder com muita intensidade, numa zona de difícil acesso. Há mais de 302 bombeiros no terreno, com 93 veículos a apoiar as operações, e dois meios aéreos (pelas 10h30).

A circulação no IC1, em Santiago do Cacém, foi reaberta de forma alternada pelas 8h30. Segundo o comandante sub-regional do Alentejo Litoral, Tiago Bugio, as chamas foram dadas como dominadas durante a madrugada, mas persistem vários pontos sensíveis.

Em Santiago do Cacém, com o incêndio em resolução, estão já menos de 200 bombeiros, apoiados por mais de 70 viaturas.



