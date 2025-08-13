Menu
  • Noticiário das 3h
  • 13 ago, 2025
Incêndios. Nova frente em Tabuaço arde com muita intensidade devido ao vento forte

13 ago, 2025 - 02:06 • Lusa

Nova frente está numa zona de escarpa, o que dificulta o empenhamento de meios terrestres, revela o segundo comandante do Comando Sub-regional da proteção Civil do Cávado.

O incêndio em Tabuaço, distrito de Viseu, tem uma nova frente ativa a arder com muita intensidade, com vento forte e difíceis acessos a dificultarem o combate, disse esta quarta-feira à Lusa fonte da Proteção Civil.

Bruno Silva, o segundo comandante do Comando Sub-regional da proteção Civil do Cávado, realçou, num balanço pelas 00h15, que a segunda frente arde com muita intensidade e que os meios estão a ser posicionados para tentar a progressão no combate.

Esta nova frente está numa zona de escarpa, o que dificulta o empenhamento de meios terrestres, detalhou.

A frente que estava ativa na tarde de terça-feira, no fogo que começou no domingo à noite na freguesia de Távora e Pinheiro, no concelho de Tabuaço, progredia pelas 00h15 com "média intensidade", acrescentou.

Pelas 00h30, estavam no local 225 operacionais, apoiados por 76 meios terrestres.

