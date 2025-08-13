Incêndios: Seia deslocou 55 pessoas para Casa do Povo de Vide

As chamas, explicou Luciano Ribeiro, avança na União de Freguesias de Vide e Cabeça, ameaçando "em particular as localidades ao longo da ribeira do Piódão", num vale em que "é difícil o combate ao incêndio".

O autarca do município do distrito da Guarda falava à Lusa pelas 20h00 desta quarta-feira, num balanço sobre a evolução do incêndio florestal que deflagrou na serra do Açor, no município de Arganil, pelas 05h08 de hoje, e que evoluiu para os concelhos vizinhos de Oliveira do Hospital e Seia, onde lavra "desde o início da tarde".

Segundo o presidente da Câmara de Seia, Luciano Ribeiro, "logo que foi dada a ordem de evacuação ao início da tarde", foram concentradas na Casa do Povo de Vide, "cerca de 55 pessoas" de "algumas povoações do concelho de Seia, mas também do concelho de Arganil".

O incêndio florestal que eclodiu na serra do Açor, no município de Arganil, distrito de Coimbra, estendeu-se a Seia (Guarda), obrigado à deslocação de cerca de 55 pessoas dos dois municípios, mas sem danos nas habitações, disse fonte oficial.

"Neste momento, os bombeiros têm controlado o incêndio, mantêm-no afastado das várias povoações, e o fogo vai progredindo nas zonas de mais difícil acesso, mas os bombeiros têm assegurado a manutenção de todas as povoações", afirmou o autarca de Seia, acrescentando que, até então, não tinha conhecimento de qualquer pessoa ferida devido ao sinistro.

O presidente da autarquia avançou que, na altura, estava "um pouco de vento" e que "também se prevê uma mudança da direção, o que aumenta a sua imprevisibilidade nos vales muito encaixados" da região, que ardeu nos incêndios de 2017.

O incêndio florestal em Arganil, que se presume ter sido originado por uma trovoada seca, mobilizou durante o dia sete centenas de operacionais e cinco meios aéreos, mas ao cair da noite a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) contabilizava 858 operacionais, apoiados por 271 veículos e um meio aéreo.

No município de Arganil, além de Chãs de Égua e Foz de Égua (freguesia do Piódão), as chamas rondaram as localidades de Porto Silvado, Sobral Magro e Vale do Torno, entre outras, já na freguesia de Pomares, no mesmo concelho.

O vento forte e a orografia do terreno, com encostas de pendente acentuada e vales encaixados, aliado ao muito fumo, têm dificultado, segundo autarcas locais, o combate ao incêndio.