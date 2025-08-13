Menu
  Noticiário das 8h
  13 ago, 2025
Incêndios. Situação agrava-se em Trancoso e as chamas seguem para Fornos de Algodres

13 ago, 2025 - 07:30 • Hugo Monteiro com Redação

Há várias aldeia ameaçadas.

Uma reativação numa das frentes de fogo do incêndio de Trancoso agravou a situação no concelho.

As chamas passaram as fronteiras do concelho e estão nas proximidades de várias aldeias já no concelho de Fornos de Algodres.

O presidente da União das Freguesias de Sobral Pichorro e Fuinhas, a localidade de Fornos de Algodres mais próxima do concelho de Trancoso, diz à Renascença que “a situação está difícil”.

“Esta noite esteve bastante vento e o fogo reacendeu e foi-se aproximando”, explica António Pires Fonseca

O autarca indica que a população local “está preocupada”.

“Vamos dando assistência dentro do possível… Temos um carro, um ligeiro, para transportar água e vamos estando junto das aldeias para estarmos atentos.”

Este é o incêndio que mais meios mobiliza no país, na manhã desta quarta-feira. No terreno, estão quase 500 operacionais.

Já em Vila Real, o incêndio continua a lavrar há 11 dias e já depois de dois reacendimentos.

Em Tabuaço, há uma nova frente a arder com muita intensidade, numa zona de difícil acesso.

Entretanto, continua suspensa a circulação no IC 1 em Santiago do Cacém, de acordo com informação avançada à Renascença pelo comandante sub-regional do Alentejo Litoral. Tiago Bugio diz que as chamas foram dadas como dominadas durante a madrugada, mas persistem vários pontos sensíveis.

Em Santiago do Cacém permanecem mais de 230 bombeiros apoiados por mais de 80 viaturas.

Nas últimas horas, também o incêndio do concelho de Cuba entrou em fase de resolução.

