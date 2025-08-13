Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 14 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Linha do Algarve: Colisão entre comboio e carro faz dois feridos

13 ago, 2025 - 21:28 • Lusa

O acidente ocorreu na passagem de nível junto a Poço Barreto, concelho de Silves.

A+ / A-

Um abalroamento ferroviário a uma viatura ligeira numa passagem de nível junto a Poço Barreto, concelho de Silves, fez esta quarta-feira dois feridos e levou ao corte da circulação na Linha do Algarve, disseram fontes oficiais.

O acidente ocorreu na passagem de nível junto a Poço Barreto, concelho de Silves, distrito de Faro, e levou ao corte da circulação entre as estações de Alcantarilha e de Silves, disse à Lusa fonte da Infraestruturas de Portugal (IP).

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O alerta para o acidente foi dado pelas 19h31, para o abalroamento de um comboio a um veículo ligeiro, que causou dois feridos e um assistido.

Os dois feridos foram transportados para o Hospital de Portimão, referiu à Lusa fonte do Comando Sub-regional do Algarve.

Um morto em colisão em passagem de nível da Linha do Oeste

Um morto em colisão em passagem de nível da Linha do Oeste

A vítima mortal era condutor do veículo ligeiro de(...)

Para o local foram destacados 17 operacionais, apoiados por sete viaturas, entre elementos das equipas de socorro e forças policiais, de acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Este é o segundo acidente do dia na ferrovia nacional. Uma colisão entre um comboio e uma viatura, numa passagem de nível da Linha do Oeste, no concelho de Leiria, provocou uma vítima mortal, condutor do veículo ligeiro de mercadorias.

Segundo a Infraestruturas de Portugal, um "comboio embateu num veículo rodoviário" na passagem de nível automatizada ao quilómetro 175,976, entre Louriçal (Pombal) e Monte Real (Leiria).

A Linha do Oeste foi reaberta após várias horas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 14 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?