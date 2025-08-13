Linha do Algarve: Colisão entre comboio e carro faz dois feridos

13 ago, 2025 - 21:28 • Lusa
Um abalroamento ferroviário a uma viatura ligeira numa passagem de nível junto a Poço Barreto, concelho de Silves, fez esta quarta-feira dois feridos e levou ao corte da circulação na Linha do Algarve, disseram fontes oficiais.
O acidente ocorreu na passagem de nível junto a Poço Barreto, concelho de Silves, distrito de Faro, e levou ao corte da circulação entre as estações de Alcantarilha e de Silves, disse à Lusa fonte da Infraestruturas de Portugal (IP).
O alerta para o acidente foi dado pelas 19h31, para o abalroamento de um comboio a um veículo ligeiro, que causou dois feridos e um assistido.
Os dois feridos foram transportados para o Hospital de Portimão, referiu à Lusa fonte do Comando Sub-regional do Algarve.
Para o local foram destacados 17 operacionais, apoiados por sete viaturas, entre elementos das equipas de socorro e forças policiais, de acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).
Este é o segundo acidente do dia na ferrovia nacional. Uma colisão entre um comboio e uma viatura, numa passagem de nível da Linha do Oeste, no concelho de Leiria, provocou uma vítima mortal, condutor do veículo ligeiro de mercadorias.
Segundo a Infraestruturas de Portugal, um "comboio embateu num veículo rodoviário" na passagem de nível automatizada ao quilómetro 175,976, entre Louriçal (Pombal) e Monte Real (Leiria).
A Linha do Oeste foi reaberta após várias horas.