Mais de 2 mil operacionais combatem incêndios: Chuva dá uma ajuda em Vila Real

Mais de dois mil operacionais estavam mobilizados, ao início da madrugada desta quarta-feira, no combate aos principais incêndios ativos e em resolução em Portugal continental.

A chuva deu uma ajuda ao fogo que lavra desde 2 de agosto na Serra do Alvão, em Vila Real, onde estão 523 operacionais e 170 viaturas.

Este incêndio, que ao longo de dez dias registou duas reativações e ameaçou 27 aldeias, tinha na terça-feira à noite uma frente com dois quilómetros, a arder com pouca intensidade. A situação também parece estar a evoluir bem em Trancoso, no distrito da Guarda, que pelas 00h15 desta quarta-feira mobilizava 529 operacionais, apoiados por 179 viaturas.

No incêndio que deflagrou esta terça-feira em Santiago do Cacém, no distrito de Setúbal, as três frentes ativas estão a ceder aos esforços dos bombeiros. O comandante regional da Proteção Civil do Alentejo Litoral, Tiago Bugio, disse à Renascença que os operacionais vão tentar aproveitar a madrugada para tentar dominar as chamas. O incêndio, que começou pelas 16h40 de terça-feira, terá sido provocado por causas naturais, nomeadamente uma trovoada seca. A circulação no IC1 continua cortada nos dois sentidos. A alternativa é a A2. Pelas 00h15 desta quarta-feira, combatiam as chamas 247 operacionais, com a ajuda de 121 viaturas. Um fogo que deflagrou esta terça-feira à tarde em Cuba, no Baixo Alentejo, provocou ferimentos ligeiros a um bombeiro, adiantou à Renascença fonte da Proteção Civil nacional. Pelas 00h15 desta quarta-feira, estavam envolvidos nas operações 134 operacionais e 50 viaturas. Em fase de resolução, mas ainda consideradas como ocorrências significativas pela Proteção Civil, estão os incêndios de Casal da Serra e de Sobral de S. Miguel, na Covilhã, e de Moimenta da Beira.