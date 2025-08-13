Menu
  Noticiário das 1h
  13 ago, 2025
Mais de 2 mil operacionais combatem incêndios: Chuva dá uma ajuda em Vila Real

13 ago, 2025 - 00:44 • Ricardo Vieira , Marisa Gonçalves , Maria João Costa

Cinco grandes incêndios estavam ativos ao início da madrugada desta quarta-feira. Situação de alerta foi prolongada até sexta-feira. Primeiro-ministro diz que "estamos a dar tudo" para travar o fogo.

A+ / A-

Mais de dois mil operacionais estavam mobilizados, ao início da madrugada desta quarta-feira, no combate aos principais incêndios ativos e em resolução em Portugal continental.

A chuva deu uma ajuda ao fogo que lavra desde 2 de agosto na Serra do Alvão, em Vila Real, onde estão 523 operacionais e 170 viaturas.

Este incêndio, que ao longo de dez dias registou duas reativações e ameaçou 27 aldeias, tinha na terça-feira à noite uma frente com dois quilómetros, a arder com pouca intensidade.

A situação também parece estar a evoluir bem em Trancoso, no distrito da Guarda, que pelas 00h15 desta quarta-feira mobilizava 529 operacionais, apoiados por 179 viaturas.

No incêndio que deflagrou esta terça-feira em Santiago do Cacém, no distrito de Setúbal, as três frentes ativas estão a ceder aos esforços dos bombeiros.

O comandante regional da Proteção Civil do Alentejo Litoral, Tiago Bugio, disse à Renascença que os operacionais vão tentar aproveitar a madrugada para tentar dominar as chamas.

O incêndio, que começou pelas 16h40 de terça-feira, terá sido provocado por causas naturais, nomeadamente uma trovoada seca.

A circulação no IC1 continua cortada nos dois sentidos. A alternativa é a A2.

Pelas 00h15 desta quarta-feira, combatiam as chamas 247 operacionais, com a ajuda de 121 viaturas.

Um fogo que deflagrou esta terça-feira à tarde em Cuba, no Baixo Alentejo, provocou ferimentos ligeiros a um bombeiro, adiantou à Renascença fonte da Proteção Civil nacional.

Pelas 00h15 desta quarta-feira, estavam envolvidos nas operações 134 operacionais e 50 viaturas.

Em fase de resolução, mas ainda consideradas como ocorrências significativas pela Proteção Civil, estão os incêndios de Casal da Serra e de Sobral de S. Miguel, na Covilhã, e de Moimenta da Beira.

Situação de alerta até sexta-feira

O Governo prolongou a situação de alerta até sexta-feira em Portugal continental, por causa das altas temperaturas e do risco de incêndio.

A situação de alerta deveria terminar às 23h59 de quarta-feira, mas o Ministério da Administração Interna (MAI) decidiu estender a medida até às 23h59 de 15 de agosto.

Todas as medidas de caráter excecional, outrora implementadas, serão mantidas durante este período.

A medida foi tomada "considerando, uma vez mais, as previsões meteorológicas para os próximos dias, que apontam para um agravamento do risco de incêndios rurais", refere o MAI, em comunicado enviado à Renascença.

"A vigência da situação de alerta, e as respetivas proibições, tem efetivamente contribuído para uma redução relativa das ignições", sublinha o gabinete da ministra Maria Lúcia Amaral.

Desde o início do ano até esta terça-feira, 12 de agosto, arderam quase 63 mil hectares em Portugal. Cerca de 17 mil hectares arderam desde o passado domingo, de acordo com dados do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

"Estamos a dar tudo"

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, garantiu esta terça-feira, em Faro, que "estamos a dar tudo" no combate aos incêndios.

Em resposta às críticas de falta de meios lançadas por autarcas das zonas mais atingidas pelos fogos, o chefe do Governo disse compreender manifestações de indignação, mas garantiu que o Governo e as autoridades estão a fazer um "esforço enorme".

"Compreendemos que aqueles que têm sido confrontados com este drama possam, às vezes, ter manifestações de indignação, é normal, mas todos nós estamos a dar o máximo e vamos continuar a dar o máximo", assegurou Luís Montenegro, em declarações aos jornalistas.

