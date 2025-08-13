Marinha Grande. Praia da Vieira e rio Lis interditados a banhos por avaria em estação elevatória

A Praia da Vieira, no concelho da Marinha Grande, está interditada a banhos devido a uma avaria na estação elevatória de Monte Real, em Leiria, que está a obrigar a descargas no rio Lis, foi anunciado esta quarta-feira.

Em comunicado, a Águas do Centro Litoral (AdCL) refere que a estação de Monte Real, localizada nas Várzeas, que eleva efluente para a estação de tratamento de águas residuais (ETAR) do Coimbrão, "encontra-se temporariamente inoperacional devido a uma avaria nas bombas que compõem o sistema de elevação".

Após deteção do problema, ao final da manhã de terça-feira, "a equipa técnica da AdCL deslocou-se de imediato à infraestrutura", onde iniciou "os trabalhos de reparação da grave avaria detetada no interior da estação elevatória".

"Dada a gravidade e complexidade da execução dos referidos trabalhos, a AdCL está a desenvolver todos os esforços e a garantir os meios para a sua célere resolução de forma a repor a normalidade do serviço da infraestrutura e a minimizar o impacto ambiental da situação", adianta.

Face à inoperacionalidade da estação elevatória, "foi acionado o sistema de descarga de emergência da estação, bem como da estação elevatória a montante (Serra de Porto do Urso)", explica.

"Estas descargas ocorrem, respetivamente, no rio Lis e numa vala de rega adjacente", adianta, assegurando que a situação foi reportada à Agência Portuguesa do Ambiente e à Associação dos Regantes do Vale do Lis.

Segundo a AdCL, "estão a ser tomadas todas as medidas necessárias para resolver esta ocorrência, com a maior celeridade possível".

Já a Câmara da Marinha Grande, em comunicado, esclarece que está a acompanhar, "em articulação com as diversas entidades competentes e com o Ministério do Ambiente, a situação".

"Por precaução, e enquanto decorrem as reparações, a Capitania do Porto da Nazaré determinou a interdição temporária dos banhos na Praia da Vieira. Estão igualmente proibidas todas as atividades no rio Lis", acrescenta.

O Município de Leiria, por sua vez, desaconselha atividades no troço do rio Lis depois de Monte Real.

Numa publicação nas redes sociais, a Câmara informa que a AdCL "divulgou uma avaria na estação elevatória de Monte Real, o que impede a passagem de efluentes para a ETAR do Coimbrão".

"Esta situação leva a que as descargas de emergência sejam feitas para o rio Lis", lê-se na publicação, avisando que "a água do rio não estará em condições para ser utilizada para qualquer fim".

Nesse sentido, a autarquia recomenda que se evite qualquer atividade que envolva o rio, a jusante da Serra de Porto do Urso, incluindo captações para rega, banhos e pesca.

"O município está a acompanhar a situação, mantendo monitorização do rio Lis e articulação com AdCL e juntas de freguesia", garante.

A Águas do Centro Litoral tem a concessão, por um período de 30 anos, até 2045, da exploração e da gestão do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Centro Litoral de Portugal.

Esta é uma sociedade constituída em 2015 e participada pela Águas de Portugal, SGPS, SA e por 29 municípios distribuídos pelos distritos de Aveiro, Coimbra, Leiria, Porto e Santarém.