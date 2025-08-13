Menu
  • Noticiário das 1h
  • 13 ago, 2025
Motociclista de 40 anos morre em despiste na Marinha Grande

13 ago, 2025 - 00:00 • Lusa

Acidente aconteceu na Estrada Nacional 242.

Um homem de 40 anos morreu esta terça-feira na sequência de um despiste de motociclo na Estrada Nacional 242 (EN 242) na Marinha Grande, distrito de Leiria, disseram à Lusa fontes policiais.

O alerta para o acidente foi dado pelas 20h30, para um despiste de um motociclo na EN 242 em Amieirinha, Marinha Grande, referiu fonte do Comando Sub-regional da Região de Leiria.

Fonte da PSP de Leiria adiantou à Lusa que a vítima mortal é um homem de 40 anos.

No local estiveram elementos da Viatura Médica de Emergência e Reanimação, dos bombeiros da Marinha Grande e da PSP.

