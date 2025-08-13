Pessoa identificada pela GNR por alegado contrafogo na serra do Alvão

A GNR de Vila Real disse hoje que um homem de 57 anos foi este domingo identificado e constituído arguido por alegadamente estar a fazer um contrafogo no alto da Samardã, onde lavra um incêndio.

Segundo a fonte, o popular foi conduzido ao posto da GNR de Vila Real para identificação, tendo sido constituído arguido e sujeito a Termo de Identidade e Residência.

De acordo com a GNR, o homem foi identificado por, alegadamente, por iniciativa própria estar a fazer um contrafogo numa zona onde estavam a decorrer operações de combate ao incêndio que lavra na serra do Alvão desde o dia 2 de agosto.

Esta manhã, o Comandante Sub-regional do Médio Tejo, David Lobato, adiantou aos órgãos de comunicação social que um popular foi detido por, ao que se pressupõe, estar a tentar fazer um contrafogo, mas advertiu que esta situação será, agora, investigada pela GNR.

A GNR esclareceu, entretanto, que procedeu à identificação e constituição de arguido do popular.