Praia da Nazaré vai continuar interditada a banhos até novas análises à água

A praia da Nazaré vai continuar interditada a banhos até serem conhecidos os resultados da contra-análise solicitada esta quarta-feira aos níveis de contaminação da água, na sequência de uma descarga poluente para o mar, informou a Câmara Municipal.

A zona norte da praia da Nazaré, no distrito de Leiria, foi interditada a banhos na terça-feira, devido a uma obstrução na conduta de saneamento, junto à Praça Manuel Arriaga, que provocou uma escorrência de efluentes durante cerca de hora e meia.

A Câmara, que aguarda os resultados das análises às amostras de água, enviadas para o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, informou ao final da tarde de hoje que a praia "mantém-se interditada a banhos até serem conhecidos os resultados das contra-análises, solicitadas hoje, à qualidade da água".

A decisão tem por base o facto de as análises preliminares revelarem "níveis muito elevados de contaminação em dois dos três pontos de colheita mais próximos da descarga", de acordo com o Departamento de Saúde Pública [de Leiria], divulgou o município em comunicado.

A autarquia, lê-se na nota, "está a acompanhar a situação em articulação com as autoridades competentes e aguarda os resultados das novas análises durante o dia de amanhã [quinta-feira]".

Esta é segunda interdição da praia a banhos desde o início do mês, depois de em 01 de agosto os banhos terem sido proibidos devido a uma descarga nos esgotos pluviais. Na sequência do incidente, 116 pessoas foram assistidas na Unidade Local de Saúde (ULS) da Região de Leiria com sintomas relacionados com a contaminação da água.

Contactada pela agência Lusa a ULS da Região de Leiria informou hoje que, apesar da interdição de banhos, decretada pela Capitania do Porto da Nazaré, "não se registou um aumento de afluência aos Serviços de Urgência com sintomas gastrointestinais, resultado da atuação preventiva que desaconselhou de imediato o contacto com a água".

Ainda assim, acrescentou a ULS de Leiria, "os serviços de urgência de Leiria, Alcobaça e Pombal encontram-se em alerta e a monitorizar eventuais casos.".

A Câmara da Nazaré revelou hoje não afastar a hipótese de "sabotagem" na conduta de saneamento e reconheceu a necessidade urgente de um investimento na substituição do sistema com cerca de 60 anos.