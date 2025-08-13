PSP admite interrupção, mas desconhece problemas na passagem de chamadas do 112 para INEM

A PSP, que coordena o número de emergência 112, indicou esta terça-feira que o sistema registou uma interrupção na segunda-feira, mas não teve conhecimento de qualquer constrangimento na passagem das chamadas para o INEM.

"Tivemos uma interrupção por três a cinco minutos para os sistemas passarem para o CONor [Centro Operacional do Norte do 112] , enquanto resolvíamos um problema com a refrigeração. Mas não houve contratempos, nem incidentes que tivéssemos conhecimento", referiu a Polícia de Segurança Pública, em reposta à Lusa.

O esclarecimento surgiu após o presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH), Rui Lázaro, ter avançado à Lusa queos Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) estão com falhas desde a tarde de segunda-feira devido a problemas informáticos na central 112 Lisboa, o que tem levado a atrasos no envio de ambulâncias.

Rui Lázaro indicou que foi comunicado ao sindicato constrangimentos relacionados com problemas informáticos desde as 16h00 de segunda-feira e que hoje ainda não estão resolvidos, levando à repetição de dados enviados para o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e, por consequência, atrasos nos envios de ambulâncias.