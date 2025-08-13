Menu
  • 13 ago, 2025
Três bombeiros feridos em acidente com camião de combate aos fogos

13 ago, 2025 - 16:30 • Rita Vila Real

A viatura estaria a regressar de um incêndio que deflagrou entre Macedo de Cavaleiros e Mirandela quando tombou.

Uma viatura dos bombeiros de Macedo de Cavaleiros sofreu um acidente rodoviário ao final da manhã de quarta-feira, enquanto regressava ao quartel de origem, tendo ferido três bombeiros. A viatura tinha estado no combate a um incêndio que deflagrou entre Vilarinho do Monte (Macedo de Cavaleiros) e Vilares da Torre, na freguesia de Torre de Dona Chama (Mirandela), como avança o Jornal de Notícias.

Dois feridos foram encaminhados para o hospital de Bragança com ferimentos "de média gravidade", e um deles sofreu apenas ferimentos leves, tendo sido assistido no hospital de Macedo de Cavaleiros.

O despiste da viatura aconteceu por volta do meio dia, como apurou o JN.

A Renascença entrou em contacto com os Bombeiros Voluntários de Macedo de Cavaleiros e aguarda resposta.

