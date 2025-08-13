Três jovens detidos por fogo florestal em área protegida de Almada

Dois homens de 26 e 22 anos e uma mulher de 24 foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ) por indícios da prática de um crime de incêndio florestal, ocorrido numa área protegida de Almada na madrugada de terça-feira.

Segundo um comunicado divulgado esta quarta-feira a PJ, o incêndio florestal registou-se na Via Panorâmica Pablo Neruda -- Aldeia dos Capuchos, com alerta dado às 05h45, numa zona inserida na área protegida da Arriba Fóssil da Costa da Caparica, no concelho de Almada, distrito de Setúbal.

A polícia explica que a detenção ocorreu na sequência de uma comunicação da Guarda Nacional Republicana (GNR) após uma participação de duas testemunhas que assistiram aos factos.

Foi ativado o piquete do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal da PJ, que iniciou a investigação.

A PJ adianta que "no desenvolvimento das diligências investigatórias os suspeitos foram identificados, tendo-se apurado que quando se deslocavam apeados para a Costa da Caparica, a fim de adquirirem produto estupefaciente, resolveram, a determinado momento, com recurso a um isqueiro, deitar fogo a uns arbustos, sem sucesso".

"Após alguns metros e recorrendo também a chama direta, voltaram a tentar deitar fogo, tendo desta feita sido bem-sucedidos, iniciando um incêndio em três locais distintos e que se alastrou rapidamente", é descrito na nota.

Todos estes atos, acrescenta a PJ, foram visionadas pelas testemunhas.

Os meios de socorro, acionados pela GNR, impediram que o incêndio tomasse maiores proporções.

Os detidos, com antecedentes policiais por crimes contra a propriedade, serão presentes a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação.