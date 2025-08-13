Um morto em colisão em passagem de nível da Linha do Oeste

Uma colisão entre um comboio e uma viatura, numa passagem de nível da Linha do Oeste, no concelho de Leiria, provocou esta quarta-feira uma vítima mortal, condutor do veículo ligeiro de mercadorias, disseram à Lusa fontes da Proteção Civil.

Segundo a Infraestruturas de Portugal, um "comboio embateu num veículo rodoviário" na passagem de nível automatizada ao quilómetro 175,976, entre Louriçal (Pombal) e Monte Real (Leiria), na Linha do Oeste.

A circulação está suspensa entre aquelas duas estações, referiu a fonte da Infraestruturas de Portugal, explicando que a indicação que a empresa tem é a de que "os equipamentos estavam a funcionar".

O acidente, na União de Freguesias de Monte Redondo e Carreira, ocorreu pelas 15h00.

Fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR) adiantou que a vítima mortal é um homem de 83 anos.

Do acidente resultou ainda dois feridos ligeiros assistidos no local, sem necessidade de tratamento hospitalar, referiu a GNR.

A GNR esclareceu que foi contactado o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários e no local encontra-se o Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação do Destacamento de Trânsito de Leiria.

O vereador da Câmara de Leiria Luís Lopes, que tem o pelouro da Proteção Civil, esclareceu que no comboio seguiam 20 passageiros e quatro tripulantes.

Fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Leiria adiantou que ao local acorreram meios dos bombeiros, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica.