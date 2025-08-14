Agrava-se o incêndio de Oliveira do Hospital. Evacuada localidade na freguesia de Alvoco das Várzeas

[atualizada às 8h55 com notícia de evacuação de localidade]

Foi evacuada a localidade de Tapada, na freguesia de Alvoco das Várzeas, concelho de Oliveira do Hospital. A medida foi tomada por precaução, tendo sido retiradas oito pessoas.

A situação no incêndio de Oliveira do Hospital tem vindo a agravar-se, nas últimas horas.

As constantes mudanças de direção do vento complicaram o trabalho dos bombeiros durante a madrugada.

O cenário foi descrito há minutos à Renascença pelo comandante dos bombeiros de Oliveira do Hospital. Emídio Camacho afirma que o cenário é bastante complexo.

“As coisas complicaram-se porque, efetivamente, sabíamos que havia de haver alteração dos ventos. O vento veio com muita agressividade, isto é uma linha contínua de fogo e foi impossível segurarmos em determinados locais estratégicos”, diz.

De acordo com o comandante Emídio Camacho, “o fogo galgou a estrada” e não foi possível contê-lo. Agora, é preciso “planificar, voltar a tentar uma estratégia que permita circunscrever o incêndio”.

No entanto, por agora, a prioridade é garantir a defesa das localidades mais próximas da linha de fogo.

Este incêndio teve origem em Arganil. É o mais preocupante nesta altura: mais de 800 operacionais e cerca de 300 viaturas estão no combate às chamas que ontem deflagraram na aldeia de Piódão e já alastraram a Oliveira do Hospital e também a Seia, no distrito da Guarda.

De resto, na aldeia de aldeia Chão Sobral, em Oliveira do Hospital, cerca de 20 pessoas tiveram de passar a noite numa escola por precaução.

No resto do país, e de acordo com a Página da Proteção Civil, continuam ainda por controlar os incêndios de Trancoso, no distrito da Guarda, também em Sátão e Cinfães - no distrito de Viseu.