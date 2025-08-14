Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 14 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Agrava-se o incêndio de Oliveira do Hospital. Prioridade é garantir a defesa das localidades mais próximas da linha de fogo

14 ago, 2025 - 07:11 • Olímpia Mairos , André Rodrigues

Ainda por controlar continuam os incêndios de Trancoso, no distrito da Guarda, e de Sátão e Cinfães, no distrito de Viseu.

A+ / A-

Agrava-se o incêndio de Oliveira do Hospital, no distrito de Coimbra.

As constantes mudanças de direção do vento complicaram o trabalho dos bombeiros durante a madrugada.

O cenário foi descrito há minutos à Renascença pelo comandante dos bombeiros de Oliveira do Hospital. Emídio Camacho afirma que o cenário é bastante complexo.

“As coisas complicaram-se porque, efetivamente, sabíamos que havia de haver alteração dos ventos. O vento veio com muita agressividade, isto é uma linha contínua de fogo e foi impossível segurarmos em determinados locais estratégicos”, diz.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com o comandante Emídio Camacho, “o fogo galgou a estrada” e não foi possível contê-lo. Agora, é preciso “planificar, voltar a tentar uma estratégia que permita circunscrever o incêndio”.

No entanto, por agora, a prioridade é garantir a defesa das localidades mais próximas da linha de fogo.

Este incêndio teve origem em Arganil. É o mais preocupante nesta altura: mais de 800 operacionais e cerca de 300 viaturas estão no combate às chamas que ontem deflagraram na aldeia de Piódão e já alastraram a Oliveira do Hospital e também a Seia, no distrito da Guarda.

De resto, na aldeia de aldeia Chão Sobral, em Oliveira do Hospital, cerca de 20 pessoas tiveram de passar a noite numa escola por precaução.

No resto do país, e de acordo com a Página da Proteção Civil, continuam ainda por controlar os incêndios de Trancoso, no distrito da Guarda, também em Sátão e Cinfães - no distrito de Viseu.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 14 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?