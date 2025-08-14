Menu
  • Noticiário das 14h
  • 14 ago, 2025
Crime

Ateou fogo a roupas em casa da ex-companheira e abriu gás do fogão para se vingar. Foi detido pela PJ

14 ago, 2025 - 13:33 • Olímpia Mairos

Os factos ocorreram após consumo de bebidas e produtos estupefacientes por parte do suspeito, motivado por um sentimento de revolta e vingança pelo facto de a sua ex-companheira ter apresentado queixa por violência doméstica.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 36 anos por suspeitas de ter ateado fogo a roupas em casa da ex-companheira, na Covilhã, e de ter aberto o gás do fogão para se vingar por uma queixa sobre violência doméstica.

Em comunicado, a PJ indica que o homem é suspeito da “autoria de um crime de incêndio, explosões e outras condutas perigosas, no apartamento de um prédio de habitação, violação de domicílio ou perturbação da vida privada e de morte e maus-tratos a animal de companhia” cometidos no apartamento de um prédio de habitação, na cidade da Covilhã, onde residiu com a sua ex-companheira.

“Os factos ocorreram após consumo de bebidas e produtos estupefacientes por parte do suspeito, motivado por um sentimento de revolta e vingança pelo facto de a sua ex-companheira ter apresentado queixa contra si, por violência doméstica”, acrescenta a nota.

Ainda segundo a PJ, o homem “após colocar fogo a roupas e objetos no quarto da ex-companheira, através de chama direta, com utilização de um isqueiro, ausentou-se, deixando os bicos do fogão a gás abertos, na cozinha, com intenção de vir a provocar o maior dano possível, o que não sucedeu devido à pronta intervenção dos bombeiros na sequência de alerta de vizinhos, aos primeiros sinais de fumo”.

O detido irá ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

