Banhos proibidos na Praia do Ouro em Sesimbra

14 ago, 2025 - 20:12 • Lusa

A decisão foi tomada depois de uma análise ter detetado parâmetros alterados na água do mar.

A+ / A-

A praia do Ouro, em Sesimbra, no distrito de Setúbal, está interditada a banhos depois de uma análise ter detetado parâmetros alterados, segundo fonte da autarquia.

Em declarações à agência Lusa o presidente da Câmara Municipal de Sesimbra adiantou que a interditação foi decretada face à presença na água de valores elevados da bactéria enterococos intestinais e/ou E. coli.

A bandeira vermelha foi içada às 18H15, por indicação do delegado de saúde.

Francisco Jesus explicou que a bactéria foi detetada em análises regulares efetuadas pela Agência Portuguesa do Ambiente cujos resultados chegaram hoje.

O autarca disse ainda que hoje foi feita uma contra-análise, aguardando que os resultados sejam conhecidos na sexta-feira.

