​Bombeiros feridos numa 5.ª feira com seis grandes incêndios: Situação agrava-se em Sátão

Seis grandes incêndios estavam a ser combatidos por mais de 2.500 operacionais e 28 meios aéreos, pelas 18h00 desta quinta-feira, num dia em que bombeiros ficaram feridos e em que o Governo prolongou a situação de alerta por mais 48 horas - até domingo.



Três bombeiros deram entrada no Hospital de Viseu com queimaduras, tendo sido considerados feridos ligeiros, disse fonte da Unidade Local de Saúde (ULS) Viseu Dão Lafões.

Os operacionais combatiam o incêndio que teve início em Vila Boa, freguesia de Ferreira de Aves, no concelho de Sátão, distrito de Viseu, cerca da 01h00 de quarta-feira.

O incêndio chegou aos municípios de Sernancelhe, também no distrito de Viseu, e ao de Aguiar da Beira, distrito da Guarda.

Em declarações à Renascença, o segundo comandante regional da Proteção Civil de Viseu, Jody Rato, diz que a situação continua a agravar-se em Sátão e o fogo ameaça unir-se ao incêndio de Trancoso.