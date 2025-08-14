​Bombeiros feridos numa 5.ª feira com seis grandes incêndios: Situação agrava-se em Sátão

14 ago, 2025 - 18:26 • Ricardo Vieira
Seis grandes incêndios estavam a ser combatidos por mais de 2.500 operacionais e 28 meios aéreos, pelas 18h00 desta quinta-feira, num dia em que bombeiros ficaram feridos e em que o Governo prolongou a situação de alerta por mais 48 horas - até domingo.
Três bombeiros deram entrada no Hospital de Viseu com queimaduras, tendo sido considerados feridos ligeiros, disse fonte da Unidade Local de Saúde (ULS) Viseu Dão Lafões.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Os operacionais combatiam o incêndio que teve início em Vila Boa, freguesia de Ferreira de Aves, no concelho de Sátão, distrito de Viseu, cerca da 01h00 de quarta-feira.
O incêndio chegou aos municípios de Sernancelhe, também no distrito de Viseu, e ao de Aguiar da Beira, distrito da Guarda.
Em declarações à Renascença, o segundo comandante regional da Proteção Civil de Viseu, Jody Rato, diz que a situação continua a agravar-se em Sátão e o fogo ameaça unir-se ao incêndio de Trancoso.
Ministra à Renascença
Ministra da Administração Interna diz, em exclusiv(...)
"Neste momento, temos um incêndio ativo em praticamente todo o perímetro. Agravou-se muito nas últimas horas e está a haver alguma interação com o incêndio de Trancoso. Neste momento, estamos a fazer essencialmente proteção às populações, confinamentos e a posicionar os meios para dar a melhor resposta", afirma Jody Rato.
Pelas 18h00 desta quinta-feira, o fogo estava a ser combatido por 595 operacionais, 188 viaturas e 12 meios aéreos, indica o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).
Outro grande incêndio deflagrou na quarta-feira em Arganil e chegou hoje ao concelho vizinho da Pampilhosa da Serra.
Reportagem nos incêndios
Em Cide, os incêndios de 2017 trouxeram morte e um(...)
A combater as chamas estavam, pelas 18h00, 816 operacionais, 276 viaturas e dois meios aéreos.
Os outros incêndios considerados significativos pela Proteção Civil lavram na Lousã, Trancoso, Cinfães e Portalegre.
Em declarações à Renascença, a ministra da Administração Interna diz que Portugal está a atravessar um "quadro raro".
Maria Lúcia Amaral avisa que "a situação atmosférica e climática se vai agravar muitíssimo no dia de amanhã, dia 15 de agosto".
De acordo com os dados mais recentes, desde o início do ano arderam 75 mil hectares.
[notícia atualizada às 19h19 - situação de alerta prolongada]