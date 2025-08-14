Covid-19. Nova linhagem da variante Ómicron mata 11 pessoas num só dia

Onze pessoas morreram de Covid-19, em Portugal, no espaço de 24 horas. Aconteceu no dia 5 de agosto.

De acordo com os números da Direção-Geral da Saúde (DGS), é o número mais elevado de mortes desde julho do ano passado.

Segundo a DGS, apesar do número de novos casos ser baixo, há uma subida gradual de infeções desde o final de maio devido às novas linhagens da variante Ómicron em Portugal, como no resto da Europa, incluindo a NB.1.8.1., a LP.8.1. e a XFG”.

O organismo assinala, no entanto, que a NB.1.8.1., a LP.8.1. e a XFG não são "novas variantes de preocupação".

Em declarações ao jornal Correio da Manhã, o médico pneumologista Filipe Froes sublinhou que "o número de óbitos praticamente duplica todos os meses desde março último", acrescentando que "o vírus veio para ficar e, por isso, levanta sempre preocupação".

A Direção Geral da Saúde aconselha a população que perante a existência de sintomas deve contactar a linha telefónica SNS 24 (808 242 424). A utilização de medidas de proteção individual como lavar regularmente as mãos ou utilizar a máscara em locais com grande concentração de pessoas é outra das indicações.