  • Noticiário das 20h
  • 14 ago, 2025
Incêndios

Dominado fogo em Vila Chã de Sá, em Viseu

14 ago, 2025 - 00:19 • Lusa

Pelas 00h05 desta quinta-feira, mantinham-se no local 104 operacionais, apoiados por 33 viaturas.

O incêndio que começou ao início da tarde de quarta-feira em Vila Chã de Sá, no concelho de Viseu, foi dado como dominado, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-regional de Viseu Dão Lafões indicou que o fogo entrou em resolução pelas 23h07, depois de os meios no terreno terem debelado as três frentes ativas.

Pelas 00h05 desta quinta-feira, mantinham-se no local 104 operacionais, apoiados por 33 viaturas, de acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O alerta para o incêndio foi dado pelas 14h35 de quarta-feira.

Num balanço ao final da tarde de quarta-feira, o comandante dos Bombeiros Sapadores de Viseu, Rui Nogueira, tinha referido que o fogo tinha três frentes ativas.

Na povoação de Rebordinho, "chegou a haver projeções e foram feitas defesas a algumas infraestruturas, mas, até ao momento, não há danos a registar em infraestruturas nem feridos, apesar de se manter o risco, mas mais controlado", indicou o responsável.

Pelas 20h00, combatiam este incêndio um total de 121 operacionais, apoiados por 33 veículos e quatro meios aéreos, segundo a página oficial da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

