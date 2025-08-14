Empresa já substituiu os dois aviões Canadair avariados

14 ago, 2025 - 12:04 • Lusa
A empresa que opera em Portugal os Canadair de combate a incêndios florestais já substituiu os dois aviões pesados que estavam avariados com a chegada hoje da segunda aeronave, avançou à Lusa aquela entidade.
Fonte oficial da Avincis, empresa responsável por estas aeronaves pesadas a operar em Portugal no combate aos incêndios, indicou que o segundo avião Canadair de substituição aterra ao final da manhã de hoje em Castelo Branco.
"Desta forma, fica reposto o dispositivo de aviões pesados de combate a incêndios em Portugal", sublinha a empresa. O primeiro Canadair de substituição chegou a Portugal na terça-feira.