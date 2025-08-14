Menu
  • Noticiário das 20h
  • 15 ago, 2025
Exército reforça meios de combate aos incêndios

14 ago, 2025 - 21:31 • Ricardo Vieira

Três pelotões de rescaldo e vigilância, compostos por 60 militares, vão prestar um precioso auxílio aos restantes operacionais no terreno.

O Exército vai reforçar os meios envolvidos no combate aos incêndios, com o destacamento para o terreno de três pelotões para operações de rescaldo e vigilância.

A medida foi anunciada esta quinta-feira, ao início da noite, pelo Ministério da Defesa.

Os três pelotões de rescaldo e vigilância são compostos por 60 militares, que vão prestar um precioso auxílio aos restantes operacionais no terreno.

Diariamente, o Exército mobiliza 35 patrulhas e 300 militares para os incêndios que assolam Portugal continental.

O dispositivo incluiu dois Destacamentos de Engenharia, com máquinas de rasto.

"Até ao momento, o Exército já mobilizou 3.269 militares, 1413 viaturas, tendo percorrido 254.150 quilómetros, num total de 8605 horas de missão, em 16 distritos", indica o comunicado do Ministério da Defesa.

Pelas 21h30 desta quinta-feira, havia seis grandes incêndios ativos, que mobilizavam mais de dois mil operacionais. Os maiores lavram em Trancoso e Arganil.

O Governo decidiu prolongar a situação de emergência por mais 48 horas, até ao final do dia de domingo.

