Fogos consumiram este ano cerca de 75 mil hectares

14 ago, 2025 - 10:46 • Lusa

Portugal é o terceiro país da União Europeia com mais área ardida este ano.

Os incêndios florestais consumiriam até esta quinta-feira cerca de 75 mil hectares. Mais de metade ardeu nas últimas três semanas, segundo dados provisórios do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

As estimativas divulgadas esta quinta-feira pelo Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS), que se baseia em imagens de satélite do programa Europeu Copernicus, dão também conta que Portugal é o terceiro país da União Europeia com mais área ardida este ano, depois de Espanha (148.205) e da Roménia (123.816).

A área ardida este ano é nove vezes mais do que em igual período do ano passado e a segunda maior desde 2017.

